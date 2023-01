Daniel Yule: «Man macht sich schon Sorgen um die Zukunft des Skisports»

Das Slalom-Ass will am Sonntag am Chuenisbärgli schnell fahren.

Dass es nun viel Kritik gab für die Tricks, die in Adelboden angewendet wurde, findet Yule etwas unfair. «Die meisten Skigebiete sind ja offen. Überall gibt es diese weissen Streifen.» Für ihn ist klar, wieso es sich nun in Adelboden widerspiegelt. «Der Skirennsport ist die Spitze, da sammelt sich die Kritik», so Yule. Für ihn ist die ganze Situation ein Dilemma. «Mich beschäftigen die Themen, ich muss sie aber ausblenden, denn meine Aufgabe ist, es schnell runterzufahren.»

Yule hofft auf eisige Bedingungen

Am Sonntag will er nun einmal mehr schnell Rennen fahren. In diesem Jahr läuft es bislang wie geschmiert. In allen drei Rennen schaffte er es in die Top-7. In Madonna feierte er gar den Sieg. Um auch in Adelboden wieder zu oberst zu stehen, hofft er auf eine kalte Nacht: «Hoffentlich wird es am Sonntag kalt genug, damit die Piste hart bleibt. Am liebsten habe ich es immer noch, wenn es hart und eisig ist.» Bedingungen, die es wohl immer seltener geben wird.