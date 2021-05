Marco Streller im Interview - «Man merkt, dass Manchester City auf einer Mission ist»

Manchester City gegen Chelsea – ein verdienter Final?

Zwei englische Teams stehen im Final und im Europa League-Final stand mit Manchester United ein weiteres Team. Sind die Engländer derzeit einfach besser?

Ich finde schon, ja. Letztes Jahr war es Bayern, das alles dominiert hat. Aber auch im Europa League-Final war mit United ein englisches Team deutlich besser. Man hat einen Klassenunterschied gemerkt, auch wenn ich Villarreal den Sieg gönne. Als Fussballnostalgiker habe ich ein bisschen Mühe damit, aber es ist halt so, dass dort, wo am meisten Geld vorhanden ist, auch die beste Liga ist.

Was erwartet uns für ein Spiel?

Für Manchester City ist es das wichtigste Spiel in der Vereinsgeschichte – auch für Pep Guardiola. Allen, die gesagt haben, dass er nur mit Barcelona die Königsklasse gewinnen kann, denen könnte er das Maul stopfen. Der Druck bei City ist grösser, aber sie werden das Messer zwischen den Zähnen haben. Schon im Halbfinal hat man gemerkt, dass sie auf einer Mission sind. Jede gelungene Aktion wurde gefeiert von den Spielern. Aber auch der Halbfinal von Chelsea war beeindruckend. Mit wie viel Tempo sie gespielt haben. Ngolo Kante in der Mitte war sehr eindrücklich. Ich glaube, es wird ein megageiler Final. Das sagt mir mein Bauchgefühl.

Auf welche Spieler freuen Sie sich am meisten?

Ngolo Kante und Kevin De Bruyne. Die beiden werden das Zünglein an der Waage sein. Kante ist trotz seiner Leistungen immer unter dem Radar. Wenn man die Spiele in den letzten Wochen gesehen hat, kann man sagen, besser geht es nicht. Für mich zählt er zu den besten drei Spielern. Ich freue mich auf die beiden, da sie in diesem Jahr schon viel geleistet haben und dies auch im Final auf den Platz bringen.

Was für einen Unterschied machen die Zuschauerinnen und Zuschauer aus?

Sie haben selber schon gegen Chelsea gespielt. Was unterscheidet das Team von damals zu heute?

Sie waren physisch besser, damals. Mit John Terry und Frank Lampard. Jetzt sind sie jünger und dynamischer. Ich meine, die Offensive hat eine unglaubliche Dynamik. Ich denke, die Mannschaft jetzt ist talentierter, aber das Team damals kam mehr über die Mentalität. Ich denke, das Projekt Chelsea ist besonders in den nächsten Jahren gefährlich. Wenn sie es am Samstag nicht schaffen, werden sie sicherlich in den nächsten Jahren, wenn man Tuchel Zeit gibt, um den Titel mitspielen. Geduld dabei ist wichtig, man sieht es ja an Dortmund. Jetzt haben alle den Terzic-Fussball verstanden und jetzt haben sie ein Problem. Wenn man einem Projekt Zeit und Vertrauen gibt, kann man was aufbauen.