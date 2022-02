Skigebiet Hochwang – «Man möchte, dass die kleinen Skigebiete aussterben»

Beim Tarifverbund Meilenweiss kommt diese Aktion nicht gut an.

Aber nicht bei allen kommt die Gratis-Aktion gut an.

Saisonkarten-Besitzer und -Besitzerinnen kleiner Skigebiete, die wegen fehlenden Schnees geschlossen sind, dürfen an «schneefreien Tagen» das Skigebiet Hochwang gratis nutzen.

Bereits im September habe Patrick Angehrn, Geschäftsleiter der Sportbahnen Hochwang, den Tarifverbund Meilenweiss als eine gute Sache empfunden und ein Beitrittsgesuch gestellt. Jahreskarten-Besitzer und -Besitzerinnen des Tarifverbunds Meilenweiss sollen 19 verschiedene Skigebiete in vier verschiedenen Ländern nutzen können. «Das Gesuch wurde immer wieder rausgezögert, bis ich am Samstag in einer Mail informiert wurde, dass die Aufnahme des Skigebiets Hochwang für die Wintersaison 2022/23 abgelehnt wurde», sagt Angehrn.