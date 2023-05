Saisonnier in der Schweiz erzählt von seinen viralen Videos

Saisonniers in der Schweiz : «Man muss den Willen haben, das zu tun, was andere nicht tun wollen»

Wie viel verdient man in der Schweiz beim Geschirrspülen? Dieses Video von Tiktoker Adrian Kirchnitz aus Uruguay geht in Südamerika viral. 20 Minuten / Tiktok/viajandoconadrian

Darum gehts Die Tiktok-Videos des Uruguayers Adrian Kirchnitz gehen viral.

Er lässt Menschen erzählen, dass man in der Schweiz rund 4000 Franken fürs Tellerwaschen verdiene.

Seine Videos werden als «unrealistisch» kritisiert, aber der Tiktoker weiss Antwort.

Seine Tiktok- und Insta-Videos gehen gerade ab wie eine Rakete – alleine im letzten Monat hat der Uruguayer Adrian Kirchnitz 40'000 neue Follower und Followerinnen auf seinen Social-Media-Accounts gewonnen. In seinen Videos befragt er junge Menschen aus Europa und Südamerika, wie viel sie verdienen. Alle kamen für die Wintersaison in die Schweiz, um zu arbeiten.

Die Saisonniers geben dabei an, dass sie für einfache Jobs wie etwa Tellerwaschen im Durchschnitt 4000 Franken bekommen. Nach Abzug aller Ausgaben können sie einen grossen Teil ihrer Löhne sparen. Mit 20 Minuten sprach Kirchnitz über seine Motivation, diese Videos zu machen, und über seine Zukunftspläne.

Du bist 24 Jahre alt und seit fünf Jahren auf Weltreise. Wie kamst du von Uruguay in die Schweiz? Kaum war ich 18 geworden, schlug mir meine Kollegin Julia vor, in die Schweiz zu reisen. Sie war von Bekannten ihrer Familie eingeladen worden. Ohne uns zu kennen, nahmen uns Jean Gabriel Petit und Mercedes López in ihrem Haus in Montreux auf und unterstützten uns bei der Stellensuche. Kurze Zeit später arbeitete ich schon im Lebensmittelladen von Pascal Rouvinet in Grimentz. Er gab mir meine erste Chance.

Konntest du gut Französisch sprechen? Nein, überhaupt nicht. Auch fast kein Englisch. Aber mit Hilfe von Jean Gabriel lernte ich die Sprachen. So reiste ich dann bald weiter. Ich bin der Meinung, dass Reisen das Beste ist, das einem passieren kann. Ich war kurzzeitig in Barcelona, dann flog ich zurück nach Uruguay, um meine Ausbildung als Koch zu beenden.

Dann kamst du wieder in die Schweiz? Nein. Ich ging mit einem Working-Holiday-Visum nach Neuseeland. Dort lebte ich in Mount Maunganui und in Queenstown. Und dort hatte ich auch erstmals die Idee, meine Videos zu machen, um anderen zu helfen, das Glück zu erleben, das ich gerade erlebte. Es ist bis heute für mich eine Art, ein bisschen von all dem Guten zurückzugeben, was mir widerfährt. Ich will zeigen, dass es nicht nötig ist, aus reichem Hause zu kommen, um reisen zu können.

Was ist wichtig, um in der Schweiz als Saisonnier zu arbeiten? Den Willen haben, das zu tun, was andere nicht tun wollen. Das passiert aber nicht nur in der Schweiz. In Neuseeland erntete ich Kiwis, in der Schweiz war ich ein Jahr lang Küchenhilfe. Erst jetzt, weil ich nun die Erfahrung habe und auch die Sprache besser kann, bin ich zum Chef de partie aufgestiegen.

Deine Videos stossen auf viel Kritik. Viele meinen, es sei nicht realistisch, dass man mit einem 4000-Franken-Lohn noch etwas sparen könne. Insofern es geht, schreibe ich allen zurück, die mich kritisieren. Ich erkläre ihnen, dass es sich bei den befragten Saisonarbeitenden aus den Videos um junge Menschen ohne familiäre Verpflichtungen handelt. Ich möchte aber klarstellen: Wir alle zahlen unsere Steuern und unsere Krankenkasse. Wer im Service arbeitet, kann jedoch eine günstige Krankenkasse alleine mit den Trinkgeldern, die er bekommt, bezahlen.

Was hast du mit dem Geld vor, das du hier sparst? Ich träume davon, mein eigenes Restaurant eröffnen zu können. In der Schweiz wird es nicht möglich sein, weil dafür wirklich sehr viel Geld nötig ist, aber vielleicht in Neuseeland. Ich glaube, es ist das beste Land, um etwas Eigenes zu starten.