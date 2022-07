Simon Ehammer: «Man muss ein wenig einen Knacks haben, wenn man Zehnkampf betreibt»

Der Schweizer Zehnkämpfer Simon Ehammer ist in dieser Saison mit 8,45 m so weit gesprungen wie kein anderer. An der WM in den USA versucht der 22-jährige Appenzeller, sich im Weitsprung eine Medaille zu sichern.

1 / 8 Es ist kaum zu glauben: Der Schweizer Zehnkämpfer Simon Ehammer ist in dieser Saison im Weitsprung so weit gesprungen wie kein anderer. freshfocus Im österreichischen Götzis wuchtete sich der 22-Jährige auf 8,45 m – neuer Weltrekord innerhalb des Zehnkampfes. Jasper Jacobs/Zuma Sports Wire/f Als World Lead will der Appenzeller nun in den USA an der WM auch im Weitsprung überzeugen. AFP

Darum gehts

Simon Ehammer, strotzen Sie aktuell vor Selbstvertrauen oder haben Sie auch Selbstzweifel?

Ja, ich strotze vor Selbstvertrauen. Wenn man so eine Saison haben darf mit solchen Resultaten, fällt einem einiges leichter, man kann sich präsentieren. Selbstzweifel habe ich nicht, aber Gedanken mach ich mir schon manchmal. Was will ich an der WM und der EM performen und bin ich fähig, das zu zeigen? Wenn ich aber zurückschaue, sind die Zweifel weg, weil ich weiss, dass ich es kann, ich habe es ja gezeigt. Also kann ich es auch an grossen Events zeigen.

Mit welcher Erwartungshaltung reisen Sie an die WM?

Ich gehe mit der Erwartung dahin, in den Final zu kommen. Wenn ich da dabei bin, ist von Rang eins bis zwölf alles möglich. Dasselbe gilt aber auch für die Quali. Es kommen 32 Athleten, die alle Bestleistungen über acht Meter haben. Es kommt darauf an, wer seine Bestleistung an diesem Tag X abruft. Da hatte ich bisher das Glück, dass ich das bisher immer konnte. Ich weiss auch jetzt, dass ich in extrem guter Form bin. Es ist in dieser Saison keiner weiter gesprungen als ich, da habe ich als World Lead natürlich die Erwartung, dass ich mit einer Medaille wieder heim will.

Bisher sind einige zweite oder dritte Plätze zusammengekommen – was braucht es noch zum ersten Sieg im Weitsprung?

Es braucht noch etwas Glück. In Oslo hätte ich den Sieg mit dem letzten Sprung geholt, aber leider übertrat ich. Es braucht Glück, damit der perfekte Sprung gelingt.

Was unterscheidet Sie von den Weitsprung-Spezialisten an der WM?

Ich werde an der WM zwar als World Lead antreten, aber dennoch als Underdog, weil ich ja eigentlich Zehnkämpfer bin. Das ist cool für mich, ich kann unbeschwert an den Start gehen. Von den Weitspringern wird erwartet, dass sie weit springen, bei mir liegt der Hauptfokus auf dem Zehnkampf. Ich will die Spezialisten ärgern. Wenn ich gewinne, dann sagt jeder: Wow, der Zehnkämpfer hat es gegen die Weitspringer geschafft. Das wäre für mich schön, für die Weitspringer eher ein Dämpfer. Darum verspüre ich auch keinen Druck: Niemand sagt mir, ich müsse gewinnen, weil ich den World Lead habe.

Eigentlich sind Sie Zehnkämpfer, nun treten Sie im Weitsprung an, gehören seit dieser Saison zur Weltspitze. Wie überraschend ist dieser Umstand für Sie?

Das hat man im Winter indoor schon etwas gesehen, da habe ich lange auch den World Lead gehabt, da sah man, dass ich konkurrenzfähig bin. Ich hatte selber die Erwartung, die 8,26 m outdoor noch zu steigern. Wenn man indoor ohne Wind so weit springt, kann es draussen mit einem guten Lüftchen auch noch etwas weiter gehen. Von 8,45 m habe ich geträumt, dass es so früh so gut klappte, ist sehr schön.

Wieso absolvieren Sie in Eugene nur den Weitsprung und nicht auch den Zehnkampf?

Es ist mir zu nahe aufeinander. In Eugene ist der Zehnkampf an den letzten beiden Tagen der WM (vom 15. bis 24. Juli, Red.). Und an der EM in München (vom 15. bis 21. August) ist der Zehnkampf an den ersten beiden Tagen. Mit Rückreisen, Jetlag, Regeneration und mit Aufbau und Anreise ist mir das zu nahe. Ich sagte mir, ich will nicht nur einmal voll performen und das andere Mal einen Abschiffer riskieren. Wenn ich an den Start gehe, dann richtig. Ich musste mich für einen Weitsprung und einen Zehnkampf entscheiden.

Ehammer mit Weltrekord innerhalb des Zehnkampfes

Warum setzen Sie nicht nur auf die Karte Weitsprung?

Ich habe mir diese Gedanken auch schon gemacht. Aber die Vielseitigkeit macht es wohl aus, dass ich so eine Leistungsfähigkeit im Weitsprung habe. Ich habe so viele verschiedene Bewegungsabläufe, durch diese spüre ich meinen Körper noch genauer als jemand, der nur Weitsprung macht und immer dieselben Abläufe hat. Es gibt jetzt keinen Grund für eine Spezialisierung, weil ich mich von Jahr zu Jahr gesteigert habe. Im Zehnkampf liegen noch viel mehr Punkte drin. Ich möchte deshalb gerne zweigleisig weiterfahren, mit Hauptfokus auf Zehnkampf und Weitsprung als Dessert.

Gibts noch weitere Gründe?

Ich habe ausserdem das Ziel, der Schweiz den Zehnkampf wieder näherzubringen. Wir hatten einmal eine starke Generation an Zehnkämpfern, es wäre schön, wenn wir das wieder hinbrächten. Aber ich glaube, man muss generell ein wenig einen Knacks haben, wenn man Zehnkampf betreibt. Wenn man es eher gemütlich haben will, macht man eine Einzeldisziplin.

Ist der Weitsprung Ihre Lieblingsdisziplin?

Sie ist eine meiner Lieblingsdisziplinen, es macht natürlich viel Spass, wenn man weiss, dass man einen grandiosen Sprint hat, und weiss, ich kann im Weitsprung noch eins drauflegen. Dann habe ich nach zwei Disziplinen eine gute Basis. Mir machen generell alle Sprünge Spass. Am meisten Steigerungspotenzial habe ich in allen Wurfdisziplinen, darin habe ich mich in dieser Saison aber bereits gesteigert, der Prozess ist da. Es braucht einfach noch Zeit.