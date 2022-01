Aesch BL – «Man muss einfach Betonklötze hintun und dann wäre das Problem gelöst»

Die Neumattstrasse in Aesch sorgt für Ärger bei den Anwohnerinnen und Anwohnern. Seit Jahren würden jeden Sonntag Leute durch die Strasse fahren, obwohl an diesem Tag Fahrverbot gilt.

In einer lokalen Facebook-Gruppe ärgern sich Einheimische über die Neumattstrasse in Aesch. «Es ist zum Kotzen, jeden Sonntag rasen Leute durch die Neumattstrasse in Richtung Kreuzweg, obwohl man am Sonntag nicht durch darf», schreibt ein User in der Gruppe. Er habe es der Gemeindepolizei gemeldet, doch diese würde am Wochenende nicht arbeiten, heisst es weiter. Es seien fast nur Anwohner und Anwohnerinnen, die mit Tempo 50 durch die 30er-Zone fahren würden.