Die Schweiz als Insel

Unklar ist, ob Deutschland sich eine sanftere Form von Shutdown verordnet, nach der Absage des harten Lockdowns.

In Österreich herrscht eine Ausgangsbeschränkung von 20 bis 6 Uhr. Läden sind wieder geöffnet, es gilt eine FFP2-Maskenpflicht. Touristische Reisen sind allgemein nicht erlaubt, Hotels sind geschlossen und es gelten strenge Quarantäne- und Testvorschriften. Nur im Bundesland Vorarlberg ist die Gastronomie bis 20 Uhr geöffnet und Veranstaltungen mit bis zu 100 Teilnehmern möglich.

Aufgrund steigender Fallzahlen hat Frankreich die Corona-Massnahmen wieder verschärft. Seit letzter Woche gelten in 16 Départements Ausgangsbeschränkungen von 19 bis 6 Uhr, viele Läden sind geschlossen.

In Italien gilt in vielen Regionen seit dem 15. März wieder ein Lockdown. Es herrschen strenge Ausgangsbeschränkungen, teils auch tagsüber. In der Öffentlichkeit muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. An Ostern gilt national «Stufe rot»: Es sollen alle zu Hause bleiben, Besuche von Freunden oder Verwandten sind verboten.

Trotz schnellem Impf-Fortschritt herrscht auch in Grossbritannien ein strikter Lockdown: Treffen mit bis zu sechs Personen im Freien sind erst ab Ende Monat erlaubt, weitere Lockerungen sollen nach Ostern folgen. In Spanien und Portugal sinken nach einem Peak im Januar die Fallzahlen. Internationaler Tourismus ist wieder möglich, für die spanische Bevölkerung gelten weiterhin Einschränkungen.

In Holland gilt eine Ausgangssperre zwischen 21 Uhr und 4.30 Uhr, in Belgien sind bis 18. April strikte Reisebeschränkungen in Kraft: Erst ab dem 19. April dürfen die Bürger wieder in andere EU-Länder reisen. Tschechien hat seine strengen Ausgangsbeschränkungen bis nach Ostern verlängert. Am Samstag traten auch in Polen landesweit wieder verschärfte Corona-Massnahmen in Kraft.