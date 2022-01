Omikron-Welle – «Man muss sich fragen, wie sinnvoll das Testen noch ist»

Auch Bundesrat Alain Berset gab sich am Freitagmorgen gelassen, als er vor den Medien sagte, dass die Labors mit dem Testen nicht mehr nachkämen. Auf die Frage, ob das Testregime zusammengebrochen sei, verneinte er nicht.

Philipp Walter, Spezialist in Labormedizin und Präsident der schweizerischen Union für Labormedizin, stellt der Nutzen grossflächiger Tests in Frage. «Testen macht ja niemanden gesund.»

Die hohe Ansteckungsrate bei Omikron verändere auch am Test-Regime «ziemlich viel», sagte er. Mit anderen Worten: Das Testen verliert an Bedeutung.

Gesundheitsminister Alain Berset und die Waadtländer Gesundheitsdirektorin Rebecca Ruiz traten am Freitagvormittag vor die Medien.

Bundesrat Alain Berset machte am Freitag deutlich, dass sich mit Omikron auch die Teststrategie des Bundes verändert hat. Die Kapazitäten der Labors seien ausgeschöpft, man müsse priorisieren, und er verstehe auch, wenn Test-Aktivitäten in den Kantonen angepasst oder eingeschränkt würden.

«Würden Sie sagen, das Testregime ist zusammengebrochen, wenn Leute sogar drei oder vier Tage auf die Resultate warten müssen?», fragte ein Journalist an der Medienkonferenz von Berset und der Waadtländer Gesundheitsdirektorin Rebecca Ruiz. Berset verneinte nicht.

«Wenn wir so eine hohe Ansteckungsrate haben wie jetzt, dann ändert das ziemlich viel am Test-Regime», antwortete er. Heute verzeichnet die Schweiz weit über 100’000 Tests pro Tag, vor einigen Monaten waren es noch bis zu 40’000. «Und schon damals waren die Labors am Limit», sagte Berset.