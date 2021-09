Menthol-Verbot - «Man nimmt den Rauchern eine weitere Zigarette weg»

Sie machen den beissenden Tabak weicher und unterdrücken den Hustenreiz: Mentholzigaretten. Diesen Produkten will der Nationalrat nun einen Riegel vorschieben. Am Donnerstag sprach er sich dafür aus, dass Zutaten in Tabakprodukten verboten werden, die das Abhängigkeitspotenzial erhöhen oder die Inhalation erleichtern.

Tabakindustrie brauche Nischenprodukte

Tabakprävention auch nicht erfreut

Enttäuscht zeigt sich die Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention Schweiz in einem Statement: «Die Schweiz erhält die schwächsten Regeln für Tabakwerbung in Europa und bleibt damit weiterhin das Schlusslicht in der Tabakprävention», heisst es dort.



Die Arbeitsgemeinschaft stört sich insbesondere daran, dass bei der Tabakwerbung keine härteren Regelungen festgelegt wurden: «Neu wird einzig jene Werbung verboten, die in den meisten Kantonen bereits verboten ist oder deren Bedeutung für die Tabakindustrie sinkt. Die beschlossene Einschränkung in Print- und Onlinemedien entspricht der heutigen freiwilligen Branchenvereinbarung, die so formuliert ist, dass sie wirkungslos bleibt.» Für ein Statement zum Mentholverbot war die Arbeitsgemeinschaft am Donnerstagabend nicht erreichbar.