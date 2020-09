In Guntershausen TG wurde eine Zwölfjährige am Donnerstag im Schulhaus von einem Unbekannten sexuell bedrängt. Die Schule hat die Eltern in einem Schreiben informiert.

Selina Beck, deren Sohn an die Schule geht, wo der sexuelle Übergriff passierte, äussert sich zum Vorfall. 20 Minuten

Darum gehts Ein zwölfjähriges Mädchen wurde von einem Unbekannten auf dem Schulgelände in Guntershausen sexuell bedrängt.

Eine Mutter, deren Sohn an die betroffene Schule geht, äussert sich zu den Folgen des Vorfalls.

Die Eltern wurden mit einem Schreiben von der Schulleitung informiert.

Erste Massnahmen an der Schule wurden bereits getroffen.

Der Mann konnte festgenommen werden.

Ein unbekannter Mann hielt sich am Donnerstagmorgen kurz vor 10 Uhr auf dem Schulgelände in Guntershausen bei Aadorf auf. Nach ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau wurde eine zwölfjährige Schülerin im Schulgebäude durch den Mann angegangen und sexuell bedrängt, wie die Kantonspolizei Thurgau in einer Medienmitteilung schreibt. Am Donnerstagnachmittag konnte der Tatverdächtige festgenommen werden. Es handle sich um einen 30-jährigen Schweizer aus der Region.

Selina Beck, deren Sohn an dieselbe Schule geht, sagt: «Als ich von dem sexuellen Übergriff hörte, war das ein Moment mit weichen Knien. Ich bekam für einen kurzen Moment Angst.» Sie habe sich gefragt, was passiere, wenn ihr Sohn allein aufs WC geht. Mit so einem Übergriff rechne man nicht. Auch ihr Sohn sei am Mittag ein bisschen schockiert nach Hause gekommen.

Über Vorfall gesprochen

Umgehend sei der Vorfall in der Familie thematisiert worden, so die Mutter von zwei Kindern. Die 43-Jährige führt aus: «Wir haben intensiv über das Geschehene gesprochen. Solche Vorfälle waren auch schon zuvor ein Thema bei uns. Wir haben Bilderbücher dazu.» Es gehe etwa darum, dass die Kinder nicht mit Fremden irgendwo hin mitgehen und bei solchen Personen allgemein vorsichtig sind. Sie hätten auch darüber gesprochen, wie die Kinder in solchen Situationen reagieren sollten. Beck meint: «Schreien, losrennen und sich so wehren.»

Ihre eigenen Kinder habe sie nie in die Schule begleitet. Und das werde sie auch nach diesem sexuellen Übergriff im Dorf nicht machen. Sie schaue jedoch, dass ihr Sohn nie allein in die Schule laufe. «Ich sehe vom Haus aus seinen gesamten Schulweg. Falls etwas passieren würde, könnte ich zu Hilfe eilen», so die 43-Jährige.

1 / 8 Im Schulhaus in Guntershausen wurde ein zwölfjähriges Mädchen von einem Unbekannten sexuell bedrängt. ajm Der Mann ergriff die Flucht, als das Mädchen nach Hilfe schrie. ajm Die Polizei hat nach dem Vorfall am Donnerstagmorgen umgehend eine Fahndung eingeleitet. ajm

Eltern in Schreiben informiert

Der Schulbetrieb in Guntershausen lief bis zum Donnerstagmittag weiter. Astrid Keller, Präsidentin der zuständigen Schulbehörde, sagt: «Am Mittag haben wir alle Kinder nach Hause geschickt. Umgehend seien Gespräche mit allen Beteiligten geführt worden.» Die Eltern seien mit einem Schreiben über den Vorfall informiert worden. Zudem werde auch beim Elternabend am Donnerstagabend darüber gesprochen.