Stadt verteilt Vegi-Burger-Gutscheine - «Man schreibt alle Klimasünden aktuell dem Fleisch zu»

Die Stadt Luzern will ihre Bevölkerung zu einem klimafreundlicheren Leben animieren. Im Rahmen der Kampagne «Wir leben Klimaschutz» wird regelmässig ein Thema vertieft. Im September liegt der Fokus auf der Ernährung. Die Stadt hat kurze Videospots produziert und organisiert diverse Anlässe, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Zudem werden 500 Gutscheine verteilt, von denen 300 dazu da sind, Vegi-Burger in drei Restaurants in der Stadt auszuprobieren. Mit 100 Gutscheinen kann man in der Äss-Bar Luzern Backwaren vom Vortag kaufen. Zudem gibt es noch je 50 Gutscheine für das Shopping-Taxi der IG-Arbeit und die Miete eines E-Cargo-Bikes. Die Gutscheine sind nur für die Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Luzern erhältlich.

«Ein glaubwürdiger Klimaschutz braucht den Hinweis auf fleischärmere Ernährung», sagt Peter Schmidli, Bereichsleiter Luft, Energie, Klimaschutz bei der Stadt Luzern. Er betont aber auch, dass die Stadt die Menschen nicht umerziehen will, sondern genussvolle Alternativen aufzeigen will. «Wir empfehlen nicht, dass man kein Fleisch mehr essen soll, sondern weniger», so Schmidli. Mit den Burger-Gutscheinen will man Menschen, die normalerweise Fleisch-Burger essen, dazu motivieren, ein vegetarisches Ersatzprodukt zu probieren. Dass die Stadt solch eine Aktion durchführt, liegt gemäss Schmidli auch an einem gesetzlichen Auftrag: Die Bevölkerung stimmte 2018 mit knapp 60 Prozent Ja-Stimmen einer Anpassung des städtischen Energiereglements zu. Dieses verpflichtet den Stadtrat unter anderem zur Förderung einer nachhaltigen Ernährung.