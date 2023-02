Erdbeben in der Türkei: «Die Geretteten bedanken sich bei uns»

Lena, du bist seit zwei Tagen in Hatay. Wie ist die Situation aktuell?

Man sieht so viel Elend und Leid. Es ist ein Albtraum. Alles ist zerstört. Den Menschen geht es sehr schlecht. Sie sind verzweifelt. Wer gehen kann, geht. Die Personen, die noch hier sind, haben verschüttete Angehörige. Die Menschen suchen teilweise in den Trümmern nach Essen oder holen in den Läden etwas, falls es dort überhaupt noch etwas gibt. Sie schlafen auf der Strasse und legen sich die Decken, die sie noch gefunden haben, drüber. Weil es in der Nacht sehr kalt wird, machen die Menschen ein Feuer. Es gibt kein fliessendes Wasser und keinen Strom. Leichen liegen herum. Eine Frau hat ihre tote Mutter neben sich gelegt und zugedeckt.