Natascha Ochsenknecht äussert sich zur Trennung von Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc.

Anschliessend wetterte Yeliz auf Instagram gegen ihren Ex und nannte ihn «unverantwortlich». Immerhin soll ihr gemeinsames Kind in wenigen Wochen zur Welt kommen.

Als wäre die Trennung nicht schon unschön genug, mischt sich jetzt auch noch die Familie ein: Nachdem sich der Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (29) Anfang September offiziell von seiner hochschwangeren Freundin Yeliz Koc (27) getrennt hatte, wetterte die 27-Jährige auf Instagram gegen ihren Ex – und dessen Familie. Besonders Jimis Mutter kam dabei nicht gut weg. Die 57-Jährige soll sich nämlich ständig in alles eingemischt und Jimi manipuliert haben. Auf Instagram schrieb der Reality-TV-Star am Samstag: «Jimi kann nichts dafür, dass er so ist. Man kann sich seine Familie nicht aussuchen.»