Tragödie in Winznau SO – «Man sollte erst im letzten Moment ins Wasser springen»

Am Dienstag starben in der Aare bei Winznau zwei Männer. Der eine, weil er den anderen retten wollte. Wie hilft man einer ertrinkenden Person, ohne sich selbst zu gefährden?

«Man sollte erst im letzten Moment ins Wasser springen»

Darum gehts Bei einem tragischen Unfall in der Aare starben am Dienstag zwei Menschen.

Ein Arbeiter wollte einen älteren Mann retten und ertrank dabei selbst.

Zwei Fachleute der Lebensrettungs-Gesellschaft erklären, worauf es beim Retten von Ertrinkenden zu achten gilt – und wo die Tücken liegen.

In der Aare bei Winznau SO ereignete sich am Dienstag eine Tragödie: Ein Arbeiter sah, wie ein 93-jähriger Mann mit seinem Gefährt in die Aare stürzte. Dabei sprang er selbst in den Fluss und wollte dem Ertrinkenden helfen. Beide Männer konnten nur noch tot geborgen werden.

Die Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG rät, als Helfer oder Helferin erst im letzten Moment ins Wasser zu springen und sich dabei nie selbst in Gefahr zu bringen. «Als Erstes gilt der Grundsatz: Alarmieren, vor allem bei Fliessgewässern, damit die Einsatzkräfte und Helfer anrücken können. Erst im letzten Moment und nur, wenn man sich sicher fühlt, geht man ins Wasser», sagt SLRG-Sprecher Philipp Binaghi.

Gegenstand reichen

Weiter solle man versuchen, die Person in Not zu beruhigen und ihr mögliche Ausstiegsstellen aufzuzeigen. «Damit schafft man Orientierung. Wenn es sich anbietet, sollte man der Person einen Gegenstand reichen, um sie aus dem Wasser zu ziehen», so Binaghi weiter. Ist die ertrinkende Person ausser Reichweite, solle man probieren, ihr einen Gegenstand zuzuwerfen, der Auftrieb gibt. «So kann die Person über Wasser bleiben.»

Die Aare in Winznau vor Ort wirkte am Tag des Unglücks äusserst ruhig. Doch Binaghi warnt: «Auch wenn ein Gewässer ruhig wirkt, ist das Strömungsverhalten unter Wasser nicht sichtbar. Das wird oft unterschätzt.» Jedes Wasser könne tückisch sein, betont auch der Berner SLRG-Präsident Thomas Wälti: «Besonders um in der Aare zu schwimmen, benötigt man sehr viel Kraft.»

Kleider senken die Beweglichkeit

Kraft, die schnell schwindet angesichts der Wassertemperatur. «Die Aare ist momentan noch ziemlich kalt. Das ist ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf. Man kühlt sehr schnell aus», erklärt Wälti. Dazu kämen noch der schnelle Zug der Aare und Hindernisse wie Baumstämme, welche die Situation noch gefährlicher machen würden.

Schliesslich sind auch Kleider ein Hindernis beim Schwimmen, sie schmälern die Beweglichkeit im Wasser. Wälti: «Kleider saugen sich mit Wasser voll und werden schwer. Mit Schuhen lässt sich zudem schlecht schwimmen.» Beide Fachleute raten dazu, einen Rettungsschwimmer-Kurs zu absolvieren, um sich die entsprechenden Fähigkeiten anzueignen.