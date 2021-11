Wegen Spielzeug-Gewehr verhaftet : «Man sollte nicht mit täuschend echt aussehenden Waffen herumlaufen»

In der Halloween-Nacht in Thun nahm die Polizei einen Mann mit Tarnanzug und Langwaffe fest. Auf der Wache zeigte sich, dass es sich um ein Imitat handelt.

In der Thuner Innenstadt wurde am Sonntagabend ein Mann festgenommen.

Kurioser Polizeieinsatz in der Thuner Innenstadt: In der Halloween-Nacht wurde ein Mann mit Tarnanzug und Gewehr angehalten. Auf einem Tiktok-Video ist zu sehen, wie zwei Polizisten ihn am Boden festhalten, während zwei weitere die Zone mit gezückter Pistole sichern. Eine Polizistin trägt die Waffe schliesslich weg. Während der Mann am Boden liegt, beteuert er verzweifelt: «Es ist ein Spielzeug! Es ist Halloween!»