Cassis in Genf – «Man spürt den Ernst der Lage»

Am Freitag traf sich Bundespräsident Ignazio Cassis mit dem amerikanischen Aussenminister Antony Blinken und dem russischen Aussenminister Sergei Lavrov in Genf. Zuvor hatten die beiden Chefdiplomaten der Vereinigten Staaten und Russlands die Gespräche über die Ukraine-Krise vorzeitig beendet.

Am Freitagnachmittag traf sich dann Bundespräsident Ignazio Cassis separat mit den beiden Parteien, um eine Lösung in der Ukraine-Krise zu finden. In einer Medienmitteilung des Bundes heisst es: «Die Schweiz ist besorgt über die zunehmenden Spannungen an der russisch-ukrainischen Grenze. Sie ist überzeugt, dass nur der Dialog die Sicherheit auf dem europäischen Kontinent stärkt. Bundespräsident Cassis erläuterte, dass die Schweiz ihre Guten Dienste anbietet, wenn dies als nützlich erachtet und gewünscht wird.» Zudem sollte die OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) als Dialogplattform und mit ihren vertrauens- und sicherheitsbildenden Massnahmen eine zentrale Rolle einnehmen. «Man spürt den Ernst der Lage», sagte Cassis.