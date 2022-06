Vermisste in Grindelwald : «Man versucht, die Hoffnung nicht zu verlieren – aber sie wird täglich kleiner»

Cilem K. kehrte am Sonntag nicht von ihrer Wanderung im Berner Oberland zurück. Ihre Nichte glaubt, dass die 39-Jährige verunfallt ist.

Die 39-Jährige war morgens von der Bäregghütte in Richtung Grindelwald abgewandert.

Cilem K.* wollte das Pfingstwochenende für eine Wanderung in Grindelwald nutzen. «Sie ist oft in dieser Region, kennt sich dort gut aus», sagt ihre Nichte zu 20 Minuten. Diesmal allerdings kehrte die 39-Jährige nicht aus den Bergen zurück – seit Sonntagabend wird sie vermisst .

Laut der Vermisstmeldung, die derzeit auf Facebook geteilt wird, hatte Cilem K. die Nacht von Samstag auf Sonntag in der Berghütte Bäregg verbracht. Am Morgen brach sie Richtung Grindelwald auf – danach verliert sich jede Spur. Die Nichte glaubt, dass K. verunfallt ist. «Die Route ist relativ gefährlich, ich bin sie selber schon abgelaufen», sagt die 22-Jährige. Ihrer Ansicht nach seien zahlreiche Stellen ungenügend gesichert. Die Route wird vom SAC mit dem Schwierigkeitsgrad T2 – Bergwandern – beschrieben. Zu den Anforderungen gehört grundsätzlich «etwas Trittsicherheit» und «elementares Orientierungsvermögen». Zudem kann bei T2-Routen laut Skala «Absturzgefahr nicht ausgeschlossen» werden.

«Niemand kann wirklich schlafen»

Die Berner Oberländerin, die derzeit in Zürich studiert, vermutet daher, dass ihre Tante einen Unfall hatte und beispielsweise in eine Schlucht gestürzt ist: «Vielleicht ist ihr das Handy herausgefallen und sie wollte es holen – und ist dann ausgerutscht.» Da es am Sonntag stark geregnet habe, sei auch denkbar, dass K. von der Strömung eines Flusses mitgerissen worden sei.