vor 38min

SRF-Nahost-Korrespondent

«Man war gewarnt, bloss hat man nichts gemacht»

SRF-Nahost-Korrespondent Pascal Weber berichtet aus dem zerstörten Ausgehviertel von Beirut. Er sagt, das Unglück am Hafen stürze den Libanon noch tiefer in die Krise.

von Daniel Waldmeier

Luftaufnahmen zeigen das Ausmass der Zerstörung in Beirut.

Darum gehts SRF-Mann Pascal Weber dachte zuerst an einen Anschlag, als er die Druckwelle verspürte.

Er sagt, eine toxische Mischung aus Korruption und Vernachlässigung habe zur Katastrophe geführt.

Die Stimmung in der Hauptstadt schwanke zwischen Wut und Ohnmacht, berichtet er.

Ihre Bilder auf Twitter zeigen schwere Schäden im Büro von SRF in Beirut. Wie geht es Ihnen?

Mir und meinem nächsten Umfeld geht es gut.

Wo waren Sie zum Zeitpunkt der Explosion?

Wir waren zu Hause. Ich war auf dem Balkon und hatte mit SRF in Zürich telefoniert. Nach dem ersten Beben bin ich reflexartig ins Haus hinein. Dann ist die Druckwelle gekommen. Sie hat Koffer aus dem Schrank geblasen und Fenster im Haus sind geborsten, obwohl wir gut fünf Kilometer vom Hafen entfernt wohnen.

Was geht einem durch den Kopf, wenn man eine solche Druckwelle verspürt?

Ich wurde beschossen in Kriegsgebieten, aber so etwas habe ich noch nie erlebt. Ich dachte daran, wie wir die Kinder in Sicherheit bringen. Im ersten Moment denkt man in Beirut natürlich an einen Anschlag. Inzwischen haben sich die Anzeichen aber verdichtet, dass es kein Anschlag war, sondern ein katastrophales Unglück.

Was haben Sie am Tag nach der gewaltigen Explosion in der Stadt gesehen?

Wir waren am Mittwoch im Ausgehviertel Gemmayzeh gleich hinter dem Hafen, das besonders stark betroffen ist. Beim Dreh haben wir Leute gesehen, die alles verloren haben: ihr Zuhause, ihre Läden, Angehörige. Die Verzweiflung der Menschen ist sehr gross. Bei ihnen ist eine Mischung von Wut und Ohnmacht spürbar. Der Libanon erlebt eine beispiellose politische und wirtschaftliche Krise. Es gibt Leute, die nichts mehr zu essen haben, die Covid-Krise konnte man eben noch irgendwie stemmen. Und jetzt kommt noch diese Katastrophe hinzu. Das Land befindet sich nicht am Rande des Kollaps, sondern ist mittendrin.

Am Hafen sollen 2750 Tonnen Ammoniumnitrat gelagert worden sein. Hat man die gefährlichen Chemikalien einfach vergessen?

Nein, laut lokalen Medien hat die Hafenbehörde andere Ämter vor der Gefahr gewarnt. Bloss hat man nichts gemacht. Es ist die toxische Mischung aus Korruption und Vernachlässigung, die hier im wahrsten Sinne des Wortes explodiert ist.

Der Libanon befand sich schon vor dem Unglück wirtschaftlich am Abgrund. Die Preise im Land sind stark gestiegen. Was heisst das für die Leute?

Wir sind im März wegen der Corona-Krise in der Schweiz hängen geblieben. Seither haben sich die Preise der lokalen Güter verdoppelt bis verdreifacht. Der Libanon muss aber das Meiste importieren. Bei den Importgütern haben sich die Preise vervier- bis versechsfacht. Im Land gibts zu wenige Dollar, die dann auf dem Schwarzmarkt beschafft werden müssen. Es ist absehbar, dass es zu Versorgungsengpässen kommen wird. Der Weizen etwa reicht noch für eineinhalb Monate, jetzt können die Schiffe in Beirut nicht mehr entladen werden.

Wie kommt der Libanon hier wieder raus?

Ohne schnelle Hilfe von aussen wird das Land noch tiefer in die Krise rutschen. Klar ist, dass sich etwas ändern muss. Die Leute gehen seit Oktober vergangenen Jahres auf die Strasse, um einen Systemwechsel zu erzwingen. Das Regierungssystem des Libanon wurde designt, um nach dem 15-jährigen Bürgerkrieg alle Gruppierungen einzubeziehen. Die Machtteilung führte aber dazu, dass jede Gruppierung für sich und ihre Wirtschaftszweige schaut. Ministerien werden als Eigentum betrachten, die es auszubeuten gilt. Das führt zu endemischer Korruption.