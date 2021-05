So sei er etwa Folgendes gefragt worden: «Herr Ahmeti, Sie haben aber auch keinen typischen Haarschnitt, ihre Landsleute haben andere Frisuren.» Später habe die Einbürgerungskommission w issen wollen, wie er seinen Glauben, den Islam praktiziere. Gimi: « Ich antwortete ehrlich und offen, dass ich jeden Tag bete. » In der Folge sei der Spruch gefallen: «Aber nicht, dass sie jetzt vor uns den Teppich hervornehmen und beten» , sagt Gimi weiter. Alle fünf Personen im Raum hätten ge l acht, er habe darauf nichts erwidert. « Ich finde, das geht gar nicht », sagt Gimi weiter .

Der Rapper hat gegen den Entscheid rekurriert und vom Kanton St. Gallen Recht bekommen. Heute kann er sich glücklicher Besitzer eines Schweizer Passes nennen. An der Einbürgerungspraxis in der Gemeinde Oberriet habe sich laut Gimi s Aussagen s eit her aber nicht viel verbessert. Gimi: «Ich bin nach wie vor der Meinung, dass diese Entscheide persönlich motiviert sind, man will den Secondos in Oberriet keinen Schweizer Pass geben.»