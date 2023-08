Instagram: «Man will mich zum Monster machen» – Brian meldet sich aus dem Gefängnis

«Ich wollte mich wieder mal aus der Zelle melden», sagt Brian via Instagram. «Es kann doch nicht sein, dass ich seit bald sechs Jahren in U-Haft hocke und so behandelt werde.» Das müsse man sich mal vorstellen. «Mich hat man mehrmals geschlagen, die Verletzungen sind dokumentiert – und trotzdem ist nichts passiert», so Brian. Er spricht von einer ungerechtfertigten, dreieinhalbjährigen Haft im «Bunker» – also Einzelhaft. «In der pinken Zelle hatte es nur eine Matte, kein Kissen, keine Decke, fast kein Ausgang.»