Buschauffeur erzählt - «Man wird provoziert, verarscht, beleidigt, bedroht und angegriffen»

In einem Bus in Zürich artete ein Streit zwischen einer Passagierin und einem Chauffeur aus. In einem Bus in Emmenbrücke verweigerte ein Chauffeur vor einigen Tagen die Weiterfahrt, weil ein Mädchen ein Getränk in einem Becher mit sich führte. Die Meinungen in der 20 Minuten-Community dazu gehen auseinander: Viele haben kein Verständnis für das Verhalten des Busfahrers, viele nehmen den Chauffeur aber auch in Schutz – so auch ein Zentralschweizer Buschauffeur, der sich bei 20 Minuten gemeldet hat.