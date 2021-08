Tod einer Inhaftierten (†29) : «Man wollte die nackte Simulantin auf dem kalten Boden frieren lassen»

Die Staatsanwaltschaft griff in ihrem Plädoyer zu harten Worten, forderte am Ende aber nur bedingte Strafen für die Beschuldigten. Eine 29-jährige Frau hatte sich 2018 in deren Obhut im Gefängnis tödliche Verletzungen zugefügt.