Sprinterinnen Kambundji und Del Ponte - «Man wünscht einer anderen Athletin ja nichts Schlechtes»

Sie freuen sich riesig auf Weltklasse Zürich am Donnerstagabend.

Sie haben eine starke Saison hinter sich, in der sie beide Landesrekorde über 100 Meter gelaufen sind. An den Olympischen Spielen lief die Bernerin Mujinga Kambundji 10,95 s im Vorlauf und egalisierte damit ihren eigenen Schweizer Rekord. Nur kurz darauf übersprintete sie die Tessinerin Ajla Del Ponte mit 10,91 s. Ihre eigene Bestmarke unterbot sie gleich um 16 Hundertstel.

An Weltklasse Zürich, in diesem Jahr das letzte Diamond League Meeting der Saison, laufen beide am Donnerstagabend (das ganze Meeting live bei uns ab 19 Uhr) über 100 Meter, Kambundji auch über 200 Meter. 20 Minuten hat die beiden Sprinterinnen vor dem Schweizer Leichtathletik-Highlight des Jahres zum Doppelinterview getroffen.