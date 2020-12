Saas Fee VS : «Man wurde ständig zum Aufschliessen aufgefordert – es war unangenehm»

Vor dem Einstieg in die Seilbahn hinauf zum Allalingletscher kam es Dienstag zu Gedränge. Einem Leser war es nicht mehr wohl. Saastal Tourismus spricht von einer Momentaufnahme.

Schutzkonzepte hin oder her: Dass sich vor Liften und Seilbahnen Ansammlungen bilden, lässt sich kaum vermeiden. So auch hier in Saas Fee VS.

Dass es beim Anstehen vor den Liften und Gondelbahnen zuweilen eng wird, lässt sich dennoch kaum vermeiden. Das zeigt erneut ein Bild eines Lesers, der am Dienstag im Skigebiet von Saas Fee VS unterwegs war. In der Mittelstation Hohlaub sei es vor dem Einstieg in die Alpin-Metro am Morgen zu dichtem Gedränge gekommen. «Man wurde ständig zum Aufschliessen aufgefordert, von hinten wurde gedrückt – es war sehr unangenehm». sagt der Wintersportler aus dem Kanton Zürich. Auch in der Gondel, in der sich 20 Personen gleichzeitig aufhalten dürften, hätten beengte Verhältnisse geherrscht.