Social Battery: Was ist das und wie kann man sie wieder aufladen?

Wer an eine echte Batterie denkt, versteht das Konzept schnell: Ist diese aufgeladen, funktioniert das Gerät gut und erledigt seine Aufgaben effizient und effektiv. Ist der Akku jedoch leer, braucht das Gerät eine Pause, um wieder Leistung zu erbringen.

Frau Vidmar, was bedeutet der Begriff Social Battery?

Nein, es gibt unterschiedliche Eigenschaften, die einen Einfluss haben. Introvertierte Personen zum Beispiel sind in sich gekehrt und sind gegenüber ihrer Umwelt sehr aufmerksam. Sie bevorzugen kleinere Gruppen, sind anfangs zurückhaltend und analysieren die Situation. Gesellschaft zieht an ihrer Energiebatterie, daher brauchen sie eine ruhige Umgebung, überschaubare soziale Situationen und wenige Reize, um wieder aufladen zu können. Extrovertierte Personen suchen intensiven Kontakt zur Aussenwelt. Sie haben keine Scheu und Mühen, unterschiedliche Gespräche nacheinander zu führen. Sie fühlen sich in unterschiedlichen Gesellschaften wohl. Ihre soziale Batterie ist wahrscheinlich nie leer, da sie durch soziale Interaktionen aufgeladen wird.