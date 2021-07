«League of Legends»-Skandal - Manager droht in Video die Spieler zu feuern – Fans sind völlig empört

Wie würdest du reagieren, wenn dein Arbeitgeber dir mit der Kündigung droht, ein Video davon macht und es auch noch ins Internet stellt? Genau dies ist beim professionellen «League of Legends»-Team CLG passiert. In einer Videoserie, die auf Social-Media-Plattformen publiziert wird, lässt die E-Sport-Organisation hinter die Kulissen blicken. Trainings, Turniere oder das Leben im Clubhaus, alles wird gezeigt. Mit der neusten Episode geht CLG aber zu weit, finden die Fans.



So wurde ein Moment mit der Kamera eingefangen, in dem der Teammanager den Spielern kommuniziert, dass er mit deren Leistung nicht zufrieden ist und Änderungen am Kader vornehmen wird. «Ihr werdet heute wohl das letzte Mal miteinander spielen», sagt er. Team CLG, die in der höchsten nordamerikanischen «League of Legends»-Liga der LCS spielen, befinden sich am Ende der Tabelle.