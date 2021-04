Ein neues Leben beginnen : Manager postet nach Herzattacke auf LinkedIn – Tausende reagieren

Noch aus seinem Spitalbett postete der Brite Jonathan Frostick auf LinkedIn ein Gelöbnis: Ich ändere mein Leben. Ich will weniger arbeiten und mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Kommt euch das auch bekannt vor?

Jonathan Frostick ist Programmmanager bei der Investmentbank HSBC in London. Das heisst, dass er jeden Tag mindestens zwölf Stunden arbeitet, erst recht in Zeiten von Homeoffice. Auch an diesem Sonntag sitzt er vor dem Computer, als er einen stechenden Schmerz im linken Arm verspürt. Der Vater dreier Kinder kann nicht mehr atmen, seine Brust fühlt sich eng an, seine Ohren surren – er hat eine Herzattacke.