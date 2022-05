Wurde er entführt?: Manager von Rüstungsunternehmen verschwindet nach Panzer-Deal spurlos

1 / 4 Ein Manager des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall ist vergangenen Sonntag nach mehrtätiger Abwesenheit unter mysteriösen Umständen wieder aufgetaucht. REUTERS Das Unternehmen mit Hauptsitz in Düsseldorf ist auch in der Schweiz präsent. AFP In den Tagen vor Kutz’ Verschwinden war bekannt geworden, dass die deutsche Bundeswehr 100 Panzer des Typs Marder in die Ukraine liefert. Das Kriegsgerät wird von Rheinmetall hergestellt. REUTERS

Darum gehts Thorsten Kutz (51), Manager des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall, war über mehrere Tage nicht auffindbar.

Nach vier Tagen wurde er schwer alkoholisiert aufgefunden.

Was in der Zwischenzeit mit ihm geschehen ist, ist unklar. Das dürfte Spekulationen über eine russische Entführung Auftrieb geben.

Diese Geschichte beschäftigt Deutschland: Ein Manager des Rüstungskonzerns Rheinmetall, der 1999 mit dem Schweizer Unternehmen Oerlikon Contraves fusionierte, wurde vergangenen Sonntag in alkoholisiertem Zustand aufgefunden, nachdem er zuvor mehrere Tage lang nicht auffindbar gewesen war. Was in der Zwischenzeit mit dem Mann geschehen ist, ist bislang nicht bekannt. Nur wenige Tage vor dessen Verschwinden wurde allerdings bekannt, dass die deutsche Bundesregierung Panzer aus der Rheinmetall-Schmiede in die Ukraine liefern wird. Erstmals über den Fall berichtet hat am Freitag die «Bild»-Zeitung.

Bislang ist nur wenig über den Fall bekannt

Thorsten Kutz (51) war am Donnerstag vor einer Woche auf dem Firmengelände in Kassel zuletzt gesehen worden, bevor er spurlos verschwand. Arbeitskolleginnen und -kollegen konnten ihn während vier Tagen nicht erreichen. Am vergangenen Sonntag wurde er dann in einem Auto nahe des Messegeländes aufgefunden. Er befand sich in stark alkoholisiertem Zustand und musste gemäss Polizeiangaben ärztlich behandelt werden. Wie die «Bild»-Zeitung schreibt, konnten die Ermittler bislang einzig bestätigen, dass der 51-Jährige in den Tagen seiner Abwesenheit Geld von einem Bankomaten abgehoben hatte.