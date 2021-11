Wahlsystem in der Kritik – Bundesrichter sehen Vorteile in der Justizinitiative

Die Justizinitiative verlangt, dass Bundesrichterinnen und Bundesrichter «unabhängig und nur aufgrund ihrer fachlichen und persönlichen Fähigkeiten» gewählt werden. Zurzeit ist eine Parteimitgliedschaft Bedingung, um sich bewerben zu können. Dadurch gerate die fachliche Kompetenz in den Hintergrund, kritisieren Befürworter der Initiative. Folglich seien parteilose Spitzenleute chancenlos. Darauf verwies unabhängig von der Abstimmung schon der Bundesrichter Yves Donzallaz in einem NZZ-Interview im September 2020: «Es gibt keine parteilosen Richter – dabei sind 80 Prozent aller Bürgerinnen und Bürger parteilos.»



Die Nachfrage bei Bundesrichterinnen und Bundesrichtern ergibt, dass mehrere Vorteile in Teilen der Justizinitiative sehen und das heutige Wahlsysstem kritisieren. Die Richter können sich allerdings nicht öffentlich äussern, wie sie im Gespräch sagen. Das Bundesgericht und die Schweizerische Richtervereinigung lehnen die Volksinitiative offiziell ab.



Ein aktuelles Problem sei beispielsweise die Mandatssteuer, sagen die befragten Richter. Wer als Richter gewählt ist, muss seiner Partei jedes Jahr bis zu 20’000 Franken abliefern. «Es entsteht der Eindruck, dass das Amt käuflich ist», sagt Giuliano Racioppi, Richter am Verwaltungsgericht Graubünden, in einem Interview.