Rückzug aus dem Sozialleben - «Manche junge Menschen verschanzen sich Jahre in ihrem Zimmer»

1 / 3 Junge Menschen ziehen sich öfters aus dem sozialen Leben zurück und verbringen ihre Zeit nur noch in ihren Zimmern. (Symbolbild) Getty Images Es gibt junge Menschen, die monatelang oder gar über Jahre hinweg nur noch in ihren vier Wänden verbringen, hat die Kesb Obwalden festgestellt. Dieses Phänomen aus Japan verbreite sich immer mehr auch hierzulande. (Symbolbild) Getty Images Die Schwelle, sich zurück ins soziale Leben zu begeben, werde von Woche zu Woche grösser. Deshalb sei Hilfe von aussen wichtig. Dies teilte der Kanton Obwalden am Montag mit. (Symbolbild) Getty Images/iStockphoto

Darum gehts Junge Menschen ziehen sich öfters in ihre vier Wände zurück und gehen lange Zeit nicht mehr zurück ins soziale Leben, warnt die Kesb Obwalden.

Das Phänomen wurde zuerst in Japan bekannt und macht sich jetzt auch im Westen bemerkbar.

Der totale soziale Rückzug sei als Bewältigungsstrategie für eine schwierige Situation zu sehen.

Betroffene benötigen Hilfe von aussen.

«Darum ist wichtig, dass sich jemand traut, bei einer externen Stelle die nötige Hilfe zu holen», ermuntert die Kesb betroffene Personen und Familien.

Es ist ein Phänomen, das bei den Sozialdiensten und der Kesb im Kanton Obwalden in den Fokus gerückt ist: Jugendliche und junge Erwachsene, die keiner Tagesstruktur nachgehen und sich oft total aus dem sozialen Leben zurückziehen. «Am Anfang einer solchen Geschichte stehen häufig ein gescheitertes Lehrverhältnis, negative Erfahrungen mit Gleichaltrigen wie Mobbing oder Schwierigkeiten zu Hause», heisst es in einer Mitteilung vom Montag.

Anstatt sich diesen herausfordernden Situationen zu stellen, würden sich die jungen Menschen gänzlich aus dem sozialen Leben zurückziehen. «Sie verbringen Wochen, manchmal Monate bis Jahre in ihren Zimmern und kapseln sich nach und nach von der Welt ab», wie weiter mitgeteilt wurde. Monika Keller, Leiterin der Kesb Obwalden, sagt auf Anfrage, ihr seien einige Fälle bekannt. Die Gründe dafür seien meist mehrere. Laut Keller ist das neue Phänomen zuerst in Japan bekannt geworden und verbreite sich langsam auch im Westen. Sie hat Kenntnis von weiteren Fällen in anderen Kantonen.

Betroffen sind meist sensible junge Menschen

Bei betroffenen Familien können sich laut Kesb Gefühle wie Hilflosigkeit und Scham einstellen. Aber die Behörde ermuntert: «Für eine solche Situation braucht sich niemand zu schämen», sagt die Kesb-Leiterin. Der totale soziale Rückzug sei als Bewältigungsstrategie für eine schwierige Situation zu sehen. Leider würden die Betroffenen oft selber nicht mehr aus dieser Situation herausfinden. Sie seien darauf angewiesen, dass Hilfe von aussen komme.

In diesem Sinne komme den Familienangehörigen eine wichtige Rolle zu. Keller rät ihnen, dass sie sich besser früher als später an eine Beratungsstelle oder an die Kesb wenden sollten. Denn je länger der Rückzug dauere, desto schwieriger sei der Weg wieder zurück. Zudem sei es wichtig zu wissen, dass die Isolation von den Betroffenen nur vordergründig selber gewählt wurde. «Sie sehen schlicht keinen anderen Weg, was sie sonst in ihrem Leben tun könnten, weil sie negative Erfahrungen machen mussten», so Keller weiter. Betroffen vom Phänomen seien eher sensible Personen, welche Schwierigkeiten hätten, mit Druck umzugehen.

So erkennt man, wenn es problematisch wird

Hinzu komme, dass wir im Moment wegen der Corona-Pandemie gezwungenermassen alle eher zurückgezogen lebten, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Kesb gibt konkrete Tipps, wie man Personen, die sich in einem problematischen Ausmass isolieren, erkennen kann: Sorgen machen müsse man sich um junge Menschen, wenn sie seit mehr als sechs Monaten keiner Arbeit nachgehen, keine Schule besuchen, keine ausserhäusliche Beschäftigung mehr haben und sozial extrem zurückgezogen leben. Hinzu komme oft auch noch Cannabiskonsum oder exzessives Gamen. «Da stellt sich für die Eltern oder Angehörigen oft die Frage, was noch gesund ist und was nicht.»

Keller: «Die Hauptaufgaben im Jugendalter sind eigentlich die Ablösung von den Eltern und die Integration in die Gesellschaft. Beides ist in dieser Konstellation nicht möglich.» Die Schwelle, sich zurück ins soziale Leben zu begeben, werde von Woche zu Woche grösser. Deshalb sei Hilfe von aussen wichtig. Die Sozialdienste der Obwaldner Gemeinden, die Jugend- und Familienberatung sowie die Kesb würden für Hilfe bereit stehen. «Es ist weniger wichtig, wo um Unterstützung nachgefragt wird. Wichtiger ist, dass sich jemand traut, bei einer der erwähnten Stellen die nötige Hilfe zu holen.»