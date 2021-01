Coiffeur-Umsätze unter Vor-Corona-Niveau : «Manche Kunden kommen nur noch alle zehn statt alle sechs Wochen»

Kunden zögern den Haarschnitt hinaus, verzichten auf das Färben oder legen gleich selbst Hand an: Die Coiffeur-Branche hat noch nicht zu ihrer Vor-Corona-Form zurückgefunden.

Sie appellieren an ihre Berufskolleginnen und -kollegen, auf Social Media Präsenz zu markieren – und Freude an der Arbeit zu demonstrieren.

Vollständig erholt hat sich die Branche seither aber nicht. Nach wie vor würden sich die Umsätze im Schnitt zwischen 10 und 15 Prozent unter dem Vor-Corona-Niveau bewegen, sagt Irene Moser, die den Salon Acero in Beatenberg führt. Sie ist zugleich Präsidentin der Sektion Berner Oberland des Coiffeur-Verbandes Coiffure Suisse und steht regelmässig mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus der Region im Austausch.

Färben ist weniger gefragt

Manche Leute würden sich nun mehr Zeit lassen zwischen den einzelnen Coiffeur-Besuchen. «Anstatt alle sechs kommen sie nur noch alle zehn Wochen», sagt Moser. Ganz nach der Devise: Im Homeoffice brauchts nicht zwingend einen guten Haarschnitt. Andere Kunden seien ganz weggeblieben: So hätten Männer im Lockdown teils zur Maschine gegriffen oder sich von der Freundin den Kopf scheren lassen – und diese Praxis danach beibehalten.

Ein weiterer Grund für die Mindereinnahmen: Das Färbegeschäft ist zurückgegangen. «Viele reifere Kundinnen haben sich nach dem Lockdown entschieden, ihre grauen Haare herauswachsen zu lassen anstatt nachzufärben», erklärt Christian Reichenbach, Inhaber von Haute Coiffure Christian in Bern und Präsident der Sektion Bern und Umgebung des Coiffeur-Verbandes. Dies hätten ihm mehrere Berufskolleginnen und -kollegen bestätigt. Hinzu komme, dass manche Seniorinnen und Senioren und Risikopatienten den Coiffeur aus Angst vor einer Ansteckung meiden würden. Auch Reichenbach spricht von einem Umsatzdefizit zwischen 10 und 13 Prozent.

Werben statt jammern

Mosers Tipp an die Coiffeur-Salons ist so simpel wie einleuchtend: Anstatt über die Masken und andere Hygienemassnahmen zu lamentieren, solle man den Kunden zeigen, dass man Freude an der Arbeit habe. Dies sei noch immer die beste Werbung.