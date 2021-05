Reisen trotz Corona - Manche Länder tun alles, damit du sie besuchst – sogar bezahlen

Die Impfkampagne ist in vollem Gange und der Sommer steht vor der Tür. Ob geimpft oder nicht, viele Menschen werden also ein paar Wochen im Ausland verbringen wollen. Die gute Nachricht: Von Gesundheitspass bis zu ausgeklügelten Ideen tun Sommerdestinationen alles, um die Urlauberinnen und Urlauber zu beruhigen und auch die grössten Skeptikerinnen und Skeptiker anzulocken. Hier ist ein kurzer Überblick.

200 Euro für eine Reise nach Malta

Auf den Balearen gibts eine Covid-Versicherung

Auf den Mittelmeerinseln der Balearen bieten die Behörden Touristinnen und Touristen eine Covid-Versicherung an. Uns so geht das: Wenn du dir während der Ferien auf Mallorca, Menorca, Ibiza oder Formentera Covid einfängst, bezahlen die Behörden die Kosten für die Rückreise oder den verlängerten Aufenthalt. Nach einer komplizierten Saison im letzten Jahr will der Archipel, welches zu mehr als 45 Prozent vom Tourismus abhängig ist, so wieder Feriengäste anlocken.