Bauer hängte tote Krähen auf

«Manche Leute glauben, in der Natur gebe es nur liebe Tierli»

Anfang Juni sorgten aufgehängte Krähenkadaver in Grenchen SO für heftige Reaktionen. Nun äussert sich der verantwortliche Bauer zu seinem Vorgehen. Für seine Kritiker hat er wenig Verständnis.

«Sie baumelten im Wind. Solche Methoden erinnern ans Mittelalter und sind einfach nur makaber», so der Leser-Reporter.

Die Geschichte sorgte Anfang Juni für hitzige Diskussionen: Ein Bauer aus Grenchen SO hängte an mehreren Pfosten tote Krähen auf, um seine Felder vor deren Artgenossen zu schützen. «Abscheulich und ekelhaft», «Respektlos dem Tier gegenüber» oder «Dieser Bauer scheint noch im Mittelalter zu leben», urteilten einige Leser scharf. Andere zeigten Verständnis und verwiesen dabei auf die Legalität der Methode sowie die beträchtlichen Schäden, welche die Krähen auf frisch gesäten Äckern anrichten können.

Auch beim betroffenen Bauer Markus Burkhard war der Schaden gross: Der letzte Verlust auf den Feldern habe rund 4000 Franken betragen, wie er dem «Bieler Tagblatt» (Bezahl-Artikel) in seiner Stellungnahme schrieb. Manche seiner Maisfelder befänden sich in der Nähe einer Kompostieranlage, was den Krähenfrass begünstige. Zudem sei er seit einigen Jahren Biobauer. «Ich darf keinerlei behandeltes Saatgut verwenden, das den Krähen den Appetit verderben würde», erklärt Burkhard.