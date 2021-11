Zunahme von häuslicher Gewalt - «Manche Männer glauben, dass Gesetze in ihren vier Wänden nicht gelten»

Die Fälle häuslicher Gewalt sind im Kanton Zug in den Jahren von 2017 auf 2018 angestiegen. Deshalb beschloss der Kanton Zug 2019, Massnahmen zur Bekämpfung dieses Problems einzuleiten. Zum diesjährigen Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, der am Donnerstag stattfindet, hat die Sicherheitsdirektion zusammen mit den involvierten Stellen am Mittwoch diese Massnahmen der Öffentlichkeit vorgestellt.