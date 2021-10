Careteam-Einsätze bei schweren Unfällen : «Manche reden viel, andere weinen oder schreien»

Bei schweren Unfällen und anderen traumatischen Ereignissen kommt im Kanton Freiburg das mobile Team für psychosoziale Notfälle zum Einsatz. Die Koordinatorin erzählt.

Der 33-jährige Autolenker war am Sonntagnachmittag auf der A12 von Bulle in Richtung Rossens unterwegs. Als er auf der linken Spur fuhr, bemerkte er plötzlich eine Person mitten auf der Fahrbahn. Trotz Vollbremsung erfasste er die 33-jährige Frau, die noch auf der Unfallstelle verstarb. Neben Polizei und Rettungsdiensten rückte auch das mobile Team für psychosoziale Notfälle (Emups) an den Unfallort aus, um insbesondere den Lenker und seine Beifahrerin psychologisch zu betreuen.

Angst, Übelkeit, verzerrte Wahrnehmung

Die Bandbreite an Emotionen bei den Betroffenen sei gross und reiche von Angst und Traurigkeit über Wut und Scham bis hin zu Schuld und Hilflosigkeit. Ebenso breit sei das Spektrum bei den Verhaltensweisen: «Manche Menschen reden viel, andere schweigen, manche sind aufgeregt und wollen unbedingt etwas tun, andere weinen oder schreien», erzählt Pellet. Bei anderen wiederum lösen die traumatischen Situationen körperliche Reaktionen wie Übelkeit, Schwindel oder Zittern aus oder führen zu einer verzerrten Wahrnehmung. «Die Realität erscheint ihnen dann fremd oder unwirklich», so Pellet.

Reaktionen können verspätet eintreffen

Dank kontinuierlicher Ausbildung, Erfahrung und regelmässiger Interventionen sei das Team gut auf diese schwierigen Situationen vorbereitet. Was allerdings nicht heisst, dass die Betreuerinnen und Betreuer jeden Einsatz gleich gut wegstecken können. «Generell sind Situationen, in denen Kinder betroffen sind, heikler und berühren einen besonders», sagt Pellet.

In den allermeisten Fällen klingen die heftigen Reaktionen der Betroffenen innerhalb weniger Wochen von selbst ab. Manchmal bitten Betroffene in den darauf folgenden Tagen oder Wochen um zusätzliche Hilfe. «Wir treffen sie auch in dieser zweiten Phase, denn manchmal können die Reaktionen verzögert auftreten oder länger anhalten», weiss die Koordinatorin. Die Emups-Unterstützung ist allerdings auf einen Monat nach dem Ereignis begrenzt. Pellet: «Wenn danach immer noch Hilfe benötigt wird, leiten wir diese Menschen an andere Fachleute weiter, die diese Aufgabe übernehmen werden.»