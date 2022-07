Ufschötti in Luzern: «Manche verrichten sogar ihr grosses Geschäft hinter den Containern»

Vor allem nachts geht es auf der Ufschötti in Luzern oft nicht so idyllisch zu und her.

Nicht alle erfreuen sich an lauen Sommernächten: Die Anwohner und Anwohnerinnen der Luzerner Ufschötti erleben während dieser Zeit eine nicht enden wollende Misere. Lärm, Abfallberge und Exkremente sind ein Dauerthema rund um den Park direkt am See. Wo sich tagsüber Hunderte Badefreudige und Sonnenhungrige auf der Wiese tummeln, treffen sich abends viele Nachtschwärmer und Nachtschwärmerinnen, um zu trinken und zu feiern. «Das Geschrei ist nicht auszuhalten. Wir müssen in der Nacht das Fenster schliessen, sonst finden wir keine Ruhe», erzählt eine Anwohnerin.