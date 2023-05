Champions League Halbfinal: Manchester City – Real Madrid 4:0

Die Szene des Spiels

Es lief die 35. Minute, als Toni Kroos einfach mal abzog! Der Real-Star fasste sich aus über 25 Metern ein Herz. Doch sein Schuss klatschte an die Latte. Es war die einzig wirkliche Chance für den ansonsten komplett harm- und chancenlosen Titelverteidiger aus Madrid. Und: Es wäre der Ausgleich aus dem Nichts gewesen, und wer weiss, was dann noch passiert wäre? So endete die Partie mit 4:0 für City.

Die Schlüsselfigur

Silva lieferte gegen Real Madrid eine Weltklasse-Partie ab. Nicht nur gelangen dem Portugiesen zwei Tore, er war auch immer wieder Dreh- und Angelpunkt im Team von Pep Guardiola. Und: Silva ist nach Lionel Messi (2011) und Robert Lewandowski (2013) der dritte Spieler, der in einem Champions-League-Halbfinalspiel gegen Real Madrid mindestens zwei Tore erzielt hat. Auch dank ihm brauchte es keine Tore von Wunderstürmer Erling Haaland.

So spielte Manuel Akanji

Der Schweizer Nati-Star stand in der Startelf. Akanji behielt in der Verteidigung stets die Ruhe und sorgte dafür, dass Real kaum zu gefährlichen Abschlüssen kam. Wie sicher die City-Abwehr stand, zeigen diese Zahlen: Madrid beendete die erste Halbzeit mit zehn Ballkontakten im Angriffsdrittel, das Akanji-Team hatte 196. In der Schlussphase traf er nach kurzem Wirrwarr noch zum 3:0.

Getty Images

Die bessere Mannschaft

Manchester City. Die Engländer drückten von Anfang an auf die Führung und es hätte durchaus auch schnell 1:0 für City stehen können. Doch entweder rettete David Alaba in allerletzter Sekunde auf der Linie oder Real-Goalie Thibaut Courtois brillierte. Nach den Toren von Silva hätten die Madrilenen drei Tore für das Weiterkommen benötigt - zu sehen war dies aber nicht.

Das Tribünen-Gezwitscher

War der Halbfinal bereits entschieden, bevor er angefangen hatte? So veröffentlichte der offizielle Twitter-Account der Uefa rund eineinhalb Stunden vor dem Anpfiff des Halbfinals der Champions League zwischen Manchester City und Real Madrid einen Post, der so mit Sicherheit nicht raus sollte.

So stand auf diesem: «Die Finalisten stehen fest, alles ist bereit für den Final. Beantworte fünf Fragen richtig und du hast die Chance, nach Istanbul zu reisen.» Dazu sah man die Logos von Inter Mailand und Real Madrid. Immerhin: Die Social-Media-Verantwortlichen merkten den Fehler schnell und löschten den Post.

Tore

23’ | 1:0 | Silva brachte seine Farben in Führung! Der Portugiese nutzte ein Zuspiel von Kevin De Bruyne perfekt.

37’ | 2:0 | Silva traf kurz vor der Pause erneut. Nach einem Abschluss landete der Abpraller bei ihm, er konnte den Ball ins Tor köpfeln.

76’ | 3:0 | Eder Militão lenkte einen Akanji-Kopfball ins Tor ab. Zunächst hiess es, es sei ein Eigentor des Real-Stars, am Ende wurde der Treffer jedoch dem Schweizer zugeschrieben.

91’ | 4:0 | Julián Álvarez sorgte für den Endstand.

Der Ausblick

Am 10. Juli findet in Istanbul der Final der Champions League statt. Dann treffen Inter Mailand und Manchester City aufeinander. Besonders bitter ist das für Real-Trainer Carlo Ancelotti. Dieser wird an diesem Tag nämlich 64 Jahre alt und hätte seinen Geburtstag bestimmt liebend gern in der Türkei gefeiert.