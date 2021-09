Bittere Pleite für Ronaldo : Manchester City schlägt Leader Chelsea – United verliert gegen Aston Villa

Chelsea muss am 6. Spieltag der Premier League im Knüller gegen Manchester City die erste Saisonpleite hinnehmen. Manchester United unterliegt zu Hause überraschend Aston Villa.

Champions-League-Sieger FC Chelsea hat am 6. Spieltag der englischen Premier League die erste Niederlage der Saison kassiert. Im Spitzenspiel gegen Meister Manchester City unterlagen die von Thomas Tuchel trainierten Londoner am Samstag zuhause mit 0:1.

In der von Taktik geprägten Partie an der Stamford Bridge erzielte Gabriel Jesus in der 53. Minute den Treffer für die Gäste. Durch den Sieg zog Man City nach Punkten in der Tabelle mit Chelsea gleich, überholte den Konkurrenten aber wegen der besseren Tordifferenz.