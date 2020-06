Drmic und Klose verlieren

Manchester United jubelt dank Hattrick von Martial

ManUnited-Stürmer Anthony Martial schiesst Sheffield im Alleingang ab. Norwich mit Josip Drmic und Timm Klose in der Startformation verliert weiter.

Schär nur auf der Bank

Bei Norwich durften die Schweizer Josip Drmic und Timm Klose beide von Beginn weg ran. Für Stürmer Drmic war es nach den 90 Minuten gegen Southampton in der vergangenen Woche erst der zweite Einsatz in der Startformation in dieser Saison. Er konnte seine Durchschlagskraft gegen Everton aber nicht unter Beweis stellen. Norwich verlor 0:1 gegen die Liverpooler und bleibt am Tabellenende.