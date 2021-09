Keine Luxus-Suiten - Manchester-United-Stars kommen in einem Budget-Hotel unter

Seit die Corona-Pandemie unser Leben bestimmt, hat sich vieles geändert. Ein Beispiel gefällig? Der Premier-League-Verein Manchester United ist gerne hilfsbereit. Die Stars der Red Devils spielen am Dienstagabend (ab 18.45 Uhr live bei uns im Ticker) im Wankdorf gegen YB das erste Champions-League-Spiel der Saison. Das United-Team kam heute kurz nach 14.15 Uhr auf dem Flughafen Bern-Belp an und machte sich sogleich auf den Weg ins Hotel.

Und jetzt kommts: Nein, die Stars um Cristiano Ronaldo, Paul Pogba oder Bruno Fernandes übernachten nicht etwa in einem Luxushotel – sie kommen in einem Budget-Hotel unter. Als ManUtd vor drei Jahren das letzte Mal in der Königsklasse gegen YB antrat, nächtigte das Star-Ensemble noch im Schweizerhof, nun also im Prizeotel Bern-City. Das hat wohl auch mit der Pandemie zu tun.