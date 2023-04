Eigentore: Manchester United verschenkt 2:0-Führung gegen Sevilla

In der Europa League und Conference League standen am Donnerstagabend die Viertelfinal-Hinspiele statt. Welcher Club konnte sich eine gute Ausgangslage verschaffen?

1 / 5 Feyenoord Rotterdam gewann in der Europa League gegen die AS Roma. REUTERS Den entscheidenden Treffer erzielte Mats Wieffer mit einem sehenswerten Volleyschuss. AFP Bayern-Leihgabe Marcel Sabitzer schoss zwei Tore gegen Sevilla. Action Images via Reuters

Darum gehts Am Donnerstagabend standen mehrere Spiele in der Europa und Conference League an.

Manchester United und Sevilla trennten sich 2:2, die AS Roma verlor derweil.

Wir geben dir die Übersicht aller Partien.

Rotterdam nimmt Revanche für Final

Feyenoord Rotterdam nahm am Donnerstagabend Kurs auf den Halbfinal der Europa League. Die Niederländer gewannen das Viertelfinal-Hinspiel gegen die AS Roma mit 1:0. Den entscheidenden Treffer erzielte Mats Wieffer mit einem sehenswerten Volleyschuss zu Beginn der zweiten Spielhälfte (53.). Damit gelang eine kleine Revanche für den im Vorjahr verlorene Conference-League-Final (0:1). Zu reden gab derweil ein umstrittener Penalty für die Italiener. Roma-Captain Lorenzo Pellegrini schoss den Ball an die Latte (43.).

Zwei Eigentore von Manchester United

Trotz zweier Tore des vom FC Bayern ausgeliehenen Marcel Sabitzer hat der englische Spitzenclub Manchester United einen Sieg im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League verpasst. Der 29 Jahre alte Sabitzer, der im Januar nach Manchester gewechselt war, erzielte beim 2:2 gegen Rekordsieger FC Sevilla die ersten beiden Tore des Spiels (14. und 21. Minute). In der Schlussphase wurde es dann aber spektakulär. In der 84. Minute war es zunächst Tyrell Malacia, der Sevilla durch ein Eigentor wieder ranbrachte, dann sorgte ManUnited-Star Harry Maguire für den Ausgleich – auch per Eigentor. Wahnsinn. Der Innenverteidiger wurde erst zur Pause eingewechselt.

Juve-Goalie muss verletzt raus

Der italienische Rekordmeister Juventus Turin gewann mit 1:0 gegen Sporting Lissabon. Juve musste kurz vor der Pause die Auswechslung von Goalie Wojciech Szczęsny verkraften, der sichtlich angeschlagen den Platz verliess. Zuvor hatte der 32-Jährige mehrere Chancen der Gäste entschärft.

Wirtz rettet Leverkusen Remis

Deutschlands Nationalspieler Florian Wirtz hat Bayer Leverkusen vor einer Niederlage im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League bewahrt. Der 19-Jährige traf beim 1:1 gegen den belgischen Club Union Saint-Gilloise in der 82. Minute. Victor Boniface (51.) hatte die Gäste, die im Achtelfinale bereits den 1. FC Union Berlin ausgeschaltet hatten, in Führung gebracht. Die Leverkusener, die zuletzt sieben Pflichtspiele in Serie gewonnen hatten, wollen nach 1988, 1995 und 2002 zum vierten Mal in ein europäisches Halbfinal einziehen.

Arthur Cabral ist in Torlaune

Sollte der FC Basel in den Halbfinal der Conference League einziehen, würde in diesem Lech Posen oder Fiorentina mit Ex-FCB-Star Arthur Cabral warten. Letztgenannter schoss am Donnerstagabend beim 4:1-Erfolg bereits in der 4. Minute das 1:0 für die Italiener. Beachtlich: Kein Spieler hat in dieser Saison mehr Tore in der Conference League erzielt als der Brasilianer – nämlich sechs. Teamkollege Luka Jović hat genauso viele.

Die Spiele in der Europa League

Die Spiele in der Conference League

Dein tägliches Sport-Update Erhalte täglich brandaktuelle News aus der Welt des Sports. Ob Interviews, Porträts, Spielberichte oder Analysen: Unsere Reporter informieren dich direkt in deinem Postfach.