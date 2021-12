Die Arbeit als Zürcher Richter – «Manchmal bereut man ein Urteil schon vor der Verkündung»

Herr Hohler, sind Sie vor einer Urteilsverkündung nervös?

Je länger man als Richter oder Richterin arbeite t , desto besser kann man mit Druck umgehen. Trotzdem kann sich bei Verfahren mit besonder s grosser Tragweite e ine gewisse Nervosität einstellen, v or allem wenn der Erwartungsdruck des Urteils hoch ist. Ein Beispiel war die Urteilsfindung und spätere Urteilsverkündung im « Mordfall Boppelsen » . Bereits vor der Verhandlung wurde in den Medien viel über diesen Doppelmord berichtet und an der Verhandlung waren viele Journalistinnen und Journalisten anwesend. D as Anspruchsvolle an der Urteilse röffnung bei Fällen mit grossem medialen Interesse ist, dass man d en Entscheid in einem komplexen, umfangreichen Prozess in einer kurzen Begründung geschickt und ve r ständlich erklären muss und sich nicht in Widersprüche verstrick t . A ls Richter oder Richterin verkörpert man die staatliche Autorität, seriös und k orrekt. Dem muss man in solchen Momenten auch gerecht werden.