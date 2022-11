Doktor Sex: Wie kann man starke Eifersucht überwinden?

Seraina (32) ist wahnsinnig eifersüchtig, will ihrem Freund aber mehr Freiraum geben. Dr. Sex weiss Rat.

Antwort von Doktor Sex

ob und wie jemand misstrauisch oder eifersüchtig ist, hängt weitgehend von den frühen Beziehungen in der Kindheit und Jugend ab. Und davon, wie die betroffene Person diese Verbindungen – die ja meist von Abhängigkeit gekennzeichnet sind – erlebt hat und welche Prägungen sie hinterlassen haben.

Weil sich die Person, die dies erlebt, dem Zusammenhang zwischen Gegenwart und Vergangenheit nicht bewusst ist, glaubt sie, die Emotionen seien ursächlich auf die aktuell erlebte Situation zurückzuführen. Deshalb bekämpft sie das Verhalten der als Verursacher wahrgenommenen Person. Für letztere ist diese Reaktion häufig nicht nachvollziehbar. Sie staunt, dass das Gegenüber sich so verhält, und reagiert oft ebenso ungehalten auf das in ihren Augen völlig unangemessene Misstrauen mit Unverständnis und Empörung.

Manche Paare verstricken sich tief in dieses emotionale Ping-Pong und nicht selten führen Ohnmachtsgefühle und Erschöpfung, die als Folge solcher endlosen Streitereien entstehen, dazu, dass der eine oder die andere den Bettel hinschmeisst und aus der Beziehung austritt.

Der erste und gleichzeitig wohl auch wichtigste Schritt zur Veränderung ist, voll und ganz die Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Also damit aufzuhören, mit äusseren Umständen zu hadern und diese für das eigene Leid verantwortlich zu machen. Denn solange man sich als «Opfer» erlebt, ist man versucht, die Lösung beim «Täter», also draussen in der Welt, zu suchen.