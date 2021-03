Tochter von Bruce Willis : «Manchmal fühlt es sich an, als würde ich sterben»

Rumer Willis enthüllt auf Instagram, dass sie unter Panikattacken leidet. Die Schauspielerin sagt auch, wie sie im Alltag damit umgeht.

Rumer Willis ist die älteste Tochter von Bruce Willis und Demi Moore. Sie sei als Teenager in den sozialen Medien oft gemobbt worden, sagte sie 2019 in der «HuffPost» «Man hat mich als Kartoffel-Kopf bezeichnet und gesagt, dass ich ein riesiges Kinn habe», so Willis. «Mit 14 oder 15 Jahren hatte ich noch nicht viel Selbstbewusstsein. Ich liess mich beeinflussen und dachte, ich müsste allen gerecht werden und mich sexy anziehen, um wertgeschätzt zu werden», so die Schauspielerin.