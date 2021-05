Kendall Jenner über ihre Psyche - «Manchmal glaube ich, dass ich am Sterben bin»

Am Donnerstag ist der erste Teil von «Open Minded» erschienen, einer vierteiligen Video-Reihe von «Vogue» über mentale Gesundheit mit Model Kendall Jenner (25). Im Gespräch mit der Psychologin Dr. Ramani Durvasula (55) spricht die zweitjüngste Kardashian-Jenner-Schwester so offen wie noch nie über ihre schweren Angststörungen.

«Es gab Momente, in denen ich das Gefühl hatte, dass ich sofort ins Krankenhaus gebracht werden muss, weil mein Herz sich so anfühlte als würde es versagen und ich keine Luft mehr bekam», so Kendall. Weiter erzählt sie: «Manchmal glaube ich, dass ich am Sterben bin, manchmal werden Teile meines Körpers taub.»