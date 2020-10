Mikaela Shiffrin«Manchmal möchte ich einfach liegenbleiben»

Da war aber auch Corona, natürlich. Shiffrin plante ihre Rückkehr, der Skiwelt stand ein grosser Kampf um den Gesamtweltcup bevor, Shiffrin oder die Italienerin Federica Brignone würde ihn gewinnen. Dann eben, das Virus, die Rennen in Schweden fanden nicht statt, das Finale in Cortina auch nicht. Brignone hiess die Siegerin, nachdem davor dreimal in Folge Shiffrin triumphiert hatte.

«Nicht genügend Luft, um zu atmen»

Die Verletzung hindert Shiffrin an der Rückkehr in den Weltcup, sie sagt: «Das kotzt mich schon an.» Die 25-Jährige muss Sölden auslassen und sieht, wie Konkurrentin Brignone bereits 80 Punkte auf dem Konto hat, sie wurde Zweite. In drei Wochen stehen in Zürd Parallelrennen an, wohl auch ohne Shiffrin, sie wird wahrscheinlich bei den Rennen in Levi wieder mittun, die Mitte November stattfinden.