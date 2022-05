Elektrogrill soll Rauchproblem lösen: «Manchmal sind gleichzeitig bis zu 30 Einweggrills in Betrieb»

Bei vielen Badefreudigen kommen dabei Einweggrills zum Einsatz. «Manchmal sind gleichzeitig bis zu rund 30 Einweggrills in Betrieb», sagt Claudio Läng, Projektleiter bei Stadtgrün Luzern.

Rauchschwaden auf der Ufschötti in Luzern. Bei schönem Wetter wird auf der Ufschötti grilliert, was das Zeug hält.

Oftmals kommen Einweggrills zum Einsatz, die Schäden am Rasen verursachen.

Auf der Ufschötti in Luzern wird viel grilliert. Der viele Rauch stört Anwohnende.

Sommer, Sonne, Einweggrill: An sommerlichen Tagen tummeln sich Hunderte Badefreudige und Sonnenhungrige auf der Luzerner Ufschötti – und nutzen dabei gerne auch Einweggrills, um die Grilladen zuzubereiten. «Der dabei entstehende Rauch, die Schäden am Rasen sowie die Abfälle werden mitunter als störend wahrgenommen», teilte die Stadt Luzern am Mittwoch mit.