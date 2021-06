Riehen BS - «Manchmal steck ich sogar meinen Kopf in das Kissen»

«Wie will man da ausgeruht am nächsten Tag zur Arbeit gehen», fragt der News-Scout. An der Tramhaltestelle Riehen Grenze wird seit über einem Monat nachts gearbeitet und das nicht zu leise.

Seit über einem Monat finden in Riehen an der Grenze zu Lörrach (D) nächtliche Schleifarbeiten am Tramgleis der Linie 6 statt.

«Jede Nacht um etwa 0.30 Uhr beginnt der Lärm der Gleisarbeiten vor meinem Haus», ärgert sich ein News- Scout aus Riehen. «Wie will man da denn schlafen und ausgeruht am nächsten Tag zur Arbeit gehen?» Seit etwa zwei Monaten schleifen Bauarbeiter jede Nacht die Gleise vor der Mietwohnung des 32-Jährigen in der Lörracherstrasse. «Manchmal steck ich sogar meinen Kopf in das Kissen», erzählt er.

Ausserdem verstehe er nicht, was die Bauarbeiten an den Gleisen bringen soll. Es sei eher noch schlimmer geworden. Denn neuerdings fühle er ein Holpern, wenn das Tram vorbeifahre. Den anderen Mietern im Haus gehe es gleich und auch der Vermieter habe schon bei den Basler Verkehrsbetrieben nachgehakt.

«Entschuldigen uns in aller Form»

«Die Arbeiten im Bereich Riehen Schlaufe konnten wetterbedingt grösstenteils nicht stattfinden», so Körkel weiter. Denn die Schweiss- und Schleifarbeiten können nur bei trockener Witterung durchgeführt werden. Die Arbeiten, die bereits stattgefunden hätten, sind aber teilweise in einem Zeitraum ausserhalb der im Schreiben an die Anwohner erwähnten Daten gefallen, wie der News-Scout monierte. Die BVB bestätigt: «Geplant und angekündigt waren Arbeiten vom 26. April bis 21. Mai 2021. Dafür entschuldigen wir uns in aller Form» so Körkel gegenüber 20 Minuten.