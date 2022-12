Premier League: So spielten Manuel Akanji und Co. an Silvester

Schär bleibt Penalty verwehrt – Newcastles Siegesserie reisst

Nati-Star Fabian Schär ist bei Newcastle United eine fixe Grösse und mit den «Magpies» in dieser Saison so richtig im Höhenflug. Im Spiel gegen Leeds (mit einem starken Ex-FCZler Willy Gnonto) ist der Schweizer Verteidiger schon in der ersten Halbzeit gleich zweimal im Mittelpunkt des Geschehens. In der 20. Minute verpasst Schär nach einem Eckball völlig freistehend die Newcastle-Führung, in dem er einen Kopfball aus kurzer Distanz am Pfosten vorbei setzt.