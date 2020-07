Premier League

ManCity schickt Schärs Newcastle mit 5:0 nach Hause

Nationalspieler Schär muss mit Newcastle eine hohe Niederlage verdauen. Bei West Ham kommt Ajeti zum ersten Mal seit Januar wieder zu einem Einsatz.

Ajeti eingewechselt

West Ham zog gegen Burnley eine knappe 0:1-Niederlage ein, ein Tor von Jay Rodriguez entschied das Spiel bereits in der 38. Minute. Aus Schweizer Sicht ist ein Kurzeinsatz von Albian Ajeti äusserst bemerkenswert: Der 23-jährige Basler, der seit vergangenen August bei West Ham unter Vertrag steht, wurde in der 86. Minute eingewechselt und sammelte damit zum ersten Mal seit Januar wieder einige Spielminuten in einem Ernstkampf.

Das Duell zwischen Sheffield und Wolverhampton entschied das Heimteam in letzter Minute für sich: John Egan traf in der vierten Minute der Nachspielzeit zum 1:0 für Sheffield und kommt in der Tabelle damit bis auf einen Punkt an die Wolves heran.